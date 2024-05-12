Londra'dan Rusya iddiası: "Defalarca kendi topraklarını bombaladılar"

İngiltere Savunma Bakanlığı, yayınladığı yeni bir istihbarat güncellemesi ile Rusya Savunma Kuvvetleri'ni hedef aldı. Savunma İstihbarat Güncellemesine göre, Rusya'ya ait savaş uçağı yanlışlıkla 4 Mayıs'ta sınırın Rusya tarafındaki Belgorod kentinde sivil bir bölgeye bomba attı. Bu saldırı sonucunda 30 ev ve 10 otomobile hasar verdiği duyuruldu. İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi, olaydan sonra Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov'un patlama sonucu kentte hasar görüldüğünü bildirirken sebep belirtmediğini hatırlattı. İngiltere Savunma Bakanlığı, "Bu münferit bir olay değil. 18 Şubat'ta da Belgorod bölgesindeki Soloti'nin üstüne FAB-250 bombası bırakıldığı ve 150 kişinin tahliye edildiği bildirilmişti" açıklamasında bulundu.

"HATANIN NEDENİ YORGUN ASKERLER"



Çeşitli basın kuruluşları "yanlışlıkla bombalamanın" bir hayli sık yaşandığını ve yalnızca mart-nisan ayları arasında Belgorod'a yanlışlıkla atılan bomba sayısının 20'yi bulduğunu iddia ediyor.



Bu olaylar, Rusya'nın hedefleri bombalamak konusundaki başarısızlığının sürdüğüne işaret ediyor. Bu hataların Rus nüfusu üstünde yıkıcı ve ölümcül sonuçları oluyor.



Londra daha önce de bu tarz hedefte şaşırmaların kötü eğitim ve yorgun askerlere işaret ettiğini öne sürmüştü.