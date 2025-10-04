Los Angeles Belediye Binası'na araçla çarpan sürücü gözaltında

Los Angeles Polis Departmanından (LAPD) yapılan açıklamada, bir sürücünün Los Angeles Belediye Binası'nın merdivenlerine araçla çarptığı ve olay nedeniyle binadaki personelin tahliye edildiği aktarıldı.



Meydana gelen olayda yaralanan olmadığı ve kazadan yaklaşık 2 saat sonra araçtan çıkan sürücünün kelepçelenerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tedbir amaçlı bomba imha ekibinin olay yerine geldiğini ve belediye binasının boşaltıldığını ancak durumun güvenli şekilde çözüldüğünü bildirdi.



Yerel medyada yer alan görüntülerde, aracın ön camına yerleştirilen ve "Yardımına ihtiyacım var Donald Trump" yazılı bir kartonun bulunduğu görüldü.