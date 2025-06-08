Los Angeles karıştı: Trump Ulusal Muhafızları gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta ikinci gününde de devam eden protestolara, artık Ulusal Muhafızların da müdahale edeceğini duyurdu.



Homan, Fox News kanalında yaptığı açıklamada, kentte güvenliği sağlamak için bu gece yeni bir adım atma talimatı verdiklerini bildirdi.



ÇATIŞMALAR BÜYÜDÜ

Los Angeles'ta geçen hafta içinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini söyleyen Homan, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını belirtti.