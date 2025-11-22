Los Angeles Limanı’nda tehlikeli madde yüklü gemide yangın

Los Angeles Limanı’na yanaşmış bir kargo gemisinde cuma akşamı çıkan yangın, mürettebatın tahliye edilmesine ve geniş çaplı bir itfaiye müdahalesine yol açtı.

Los Angeles İtfaiyesi, “1 Henry Hudson” adlı konteyner gemisinin alt güvertesinde yerel saatle 18.38’de elektrik kaynaklı bir yangın başladığını açıkladı. Saat 19.58’de ise orta güvertede bir patlama meydana geldi, bu patlamanın gemideki güç sistemlerini, ışıklandırmayı ve vinç operasyonlarını etkilediği belirtildi.

Gemideki 23 mürettebatın tamamı tahliye edildi ve yaralanan olmadı.

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLÜMDE TEHLİKELİ MADDE TAŞINIYORDU

Gemi manifestosuna göre etkilenen yük bölmelerinde tehlikeli maddeler bulunduğundan, tüm ekiplerin özel solunum ekipmanlarıyla müdahale ettiği bildirildi. Yetkililer ayrıca gemi çevresinde hava kalitesini izlediklerini açıkladı.

Anlık olarak 186 itfaiye personelinin yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı aktarıldı. İtfaiye, deniz birimlerinin geminin dış yüzeyini soğutarak içerdeki koşulları daha güvenli hale getirmeye çalıştığını belirtti.

Çevrimiçi takip sistemi Vessel Finder verilerine göre geminin 2008 yapımı olduğu ve Tokyo’dan yeni geldiği belirtildi.