Los Angeles yanarken muhabirin çamaşır mandallı çözümü gündemde: Zavallı narsist
Los Angeles'taki orman yangını sırasında daha "fit" görünmek isteyen muhabir ABD'nin diline düştü. Yayın kuruluşunun ceketini, daha sıkı kaslı ve yakışıklı görünmek için çamaşır mandallarıyla daraltan muhabir Davi Muir'e tepkiler arttı. Muhabir "zavallı bir narsist" olarak nitelendirildi.
ABD'nin ünlü yayın kuruluşlarından ABC'nin muhabirlerinden biri olan Davi Muir, şiddetli yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Pasifik Palisades'ten canlı yayın yapıyordu.
Muir'in itfaiyeci ceketine benzer kıyafetinin arkasında yer alan çamaşır mandalları dikkat çekti.
DAHA ŞIK GÖRÜNMEK İÇİN MANDAL KULLANDI
Muir, bol kıyafeti daha şık görünmek için arkasından mandallara daraltmıştı.
Çevresindeki gelişmeleri aktarmak için arkasına dönünce Muir'in hillesi anlaşıldı. ABC markalı itfaiye yeleğinin arkasındaki çamaşır mandallarını izleyiciler gördü.
"ZAVALLI BİR NARSİSİZM"
ABC izleyicileri, insanların yangınla boğuştuğu ve acı çektiği bir dönemde bu şık görünme telaşını, "zavallı bir narsisizm" olarak nitelendirdi.
Rockçı Ozzy'nin oğlu Jack Osbourne tepkisini sosyal medyadan, "Güzel ceket kardeşim. Şehrimiz yerle bir olurken o çamaşır ipi mandallarıyla güzel ve ince görünmene sevindim." diyerek gösterdi.
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