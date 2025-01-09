Los Angeles yanarken muhabirin çamaşır mandallı çözümü gündemde: Zavallı narsist

ABD'nin ünlü yayın kuruluşlarından ABC'nin muhabirlerinden biri olan Davi Muir, şiddetli yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Pasifik Palisades'ten canlı yayın yapıyordu. Muir'in itfaiyeci ceketine benzer kıyafetinin arkasında yer alan çamaşır mandalları dikkat çekti.

Muhabir, yangını göstermek için kameraya arkasını döndüğünde mandallarla kıyafetini daralttığı ortaya çıktı.

DAHA ŞIK GÖRÜNMEK İÇİN MANDAL KULLANDI Muir, bol kıyafeti daha şık görünmek için arkasından mandallara daraltmıştı.



Çevresindeki gelişmeleri aktarmak için arkasına dönünce Muir'in hillesi anlaşıldı. ABC markalı itfaiye yeleğinin arkasındaki çamaşır mandallarını izleyiciler gördü.



ABC izleyicilerinden muhabir Davi Muir'e tepki yağdı.