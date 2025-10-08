Los Angeles yangınıyla ilgili bir kişi yakalandı: 12 kişi ölmüştü

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ın lüks semti Pacific Palisades'te 7 Ocak'ta başlayan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı, Florida'da yaşayan 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht'in Palisades yangınını kasten başlattığı suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.



Savcılar, Jonathan Rinderknecht, 1 Ocak gecesi saat gece yarısını birkaç dakika geçe, taksi sürücüsü olarak vardiyasını tamamladıktan sonra Pacific Palisades yakınlarındaki dağlarda, bir yürüyüş yolu yakınında yangın çıkardığını iddia etti.



Los Angeles İtfaiyesi, yangının kısa sürede söndürüldüğüne inanıyordu ancak federal soruşturmacılar, yangının bir hafta boyunca yer altında yanmaya devam ettiğini ve 7 Ocak'ta yeniden alevlenerek Palisades Yangını'na dönüştüğünü belirtti.



Los Angeles Savcılığı tarafından hazırlanan suç duyurusunda, 29 yaşındaki Rinderknecht, 1 Ocak'taki yangını bildirmeden önce defalarca 911 acil durum hattını aradığı ve sonunda hatta bağlanmayı başardığı ifade edildi. Rinderknech'in tangını söndürmeye çalışan itfaiyecileri cep telefonuyla kaydettiği bilgisi de yer alan suç duyurusunda, Rinderknecht'in ayrıca, 911 hattına bağlıyken, yapay zeka uygulamasına "Eğer yangın sigaradan dolayı çıkarsa, suç senin mi olur?" şeklinde bir soru sorduğu ifade edildi. Rinderknecht'in sonradan soruşturma sırasında yürüyüş yolu yakınında sigara içip içmediği konusunda birbiriyle çelişen ifadeler verdiği kaydedildi.



20 YIL HAPİSLE YARGILANACAK



Suç duyurusunda, Palisades yangınının büyük ihtimalle bir kişinin çakmak kullanarak bitki örtüsünü veya kağıt gibi yanıcı bir maddeyi ateşe vermesiyle başladığını ortaya koydu ve cep telefonu verileri ise o sırada bölgede Rinderknecht haricinde kimsenin bulunmadığını gösterdi. Yangının federal araziyi etkilemesi nedeniyle Rinderknecht, federal kundakçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Şüphelinin bu suç çerçevesinde en fazla 20 yıl hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.



150 MİLYAR DOLARA YAKIN ZARAR NEDEN OLDU



California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'na (CAL FIRE) göre 7 Ocak'ta başlayan Palisades yangını 23 bin 448 dönümlük alanı küle çevirirken, 6 bin 837 yapı kül oldu, bin 17 yapıda da büyük hasar meydana geldi. Los Angeles tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen yangında, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 150 milyar dolara yakın zarara neden olmuştu.



Altadena-Pasadena bölgesinde Eaton Yangını olarak bilinen diğer büyük bir yangınla eş zamanlı gerçekleşen yangın, Pacific Palisades, Topanga ve Malibu'nun geniş kesimlerini harap etmiş ve alevler ancak 24 gün sonra tamamen kontrol altına alınabilmişti.