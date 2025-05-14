Los Angeles'a damga vurmuştu: Menendez kardeşler özgürlük yolunda

Los Angeles'a damga vuran bir cinayet ile anne babalarını öldüren Erik ve Lyle Menendez için 36 yıl sonra özgürlük umudu doğdu.



Kaliforniyalı yargıç Michael Jesic, kardeşlerin şartlı tahliye imkanı olmaksızın aldığı müebbet hapis cezalarını 50 yıl olabilecek şekilde indirdi.



Artık 26 yaşından önce suç işledikleri için Kaliforniya'nın genç suçlular yasası uyarınca şartlı tahliye için uygunlar. Serbest bırakılmak için eyalet şartlı tahliye kurulundan onay almaları gerekecek.

ŞARTLI TAHLİYEYE BAŞVURACAKLAR



Avukatları, tutukluların şartlı tahliye için hemen başvuruda bulunabileceklerini ancak şartlı tahliye durumları kararlaştırılana kadar hapiste kalmaya devam edeceklerini söylüyor.



Salı günkü savunma, Erik ve Lyle'ın kuzeni olan Anamaria Baralt'ın ifade vermesiyle başladı. Baralt, kardeşlerin eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etti.



Baralt, "Ailenin her iki tarafında da hepimiz 35 yılın yeterli olduğuna inanıyoruz. Ailemiz tarafından affedildiler." dedi.



LOS ANGELES'A DANGA VURMUŞTU



Kardeşler, 1989 yılında José ve Kitty Menendez cinayetlerinden birinci derece cinayetten suçlu bulunarak şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse mahkum edildiler.



Savunma avukatları, ebeveynlerinin yıllarca maruz kaldıkları cinsel, psikolojik ve fiziksel tacizi örtbas etmek için onları öldüreceğinden korktukları için cinayetleri işlediklerini savundu.



İddia makamı ise, kardeşleri multimilyon dolarlık miraslarına hevesli zengin genç adamlar olarak tasvir etmişti.



Yıllar boyunca mahkumiyetlerine itiraz ettiler ancak başarılı olamadılar.



AİLE İÇİ İSTİSMARIN KANITLARI



Kardeşlere yönelik destek son yıllarda önemli ölçüde arttı. Son zamanlarda, babalarının istismarına dair yeni kanıtlar ışığında dosyanın yeniden açılması talebinde bulundular.



Cinayetler sırasında 18 ve 21 yaşında olan kardeşler uzun süredir masumiyetlerini savunuyor.