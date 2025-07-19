Los Angeles'ta araç kalabalığa daldı: En az 30 yaralı

Los Angeles İtfaiye Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu en az 30 kişi yaralandı.



Açıklamada, en az dört kişinin durumunun ağır, sekiz kişinin ise ciddi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili ayrıntılar henüz netlik kazanmamışken, kazanın Hollywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı’nda meydana geldiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...