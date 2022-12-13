Los Angeles'ta evsizlik nedeniyle OHAL: Her gün 5 kişi ölüyor

ABD’nin Los Angeles eyaletinin yeni Belediye Başkanı Karen Bass, evsizlik sorunu nedeniyle OHAL ilan etti.

Aynı zamanda, eyaletin ilk kadın belediye başkanı olan Bass, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



"Evsizlik sorunun 40 binden fazla Los Angeleslıyı etkilemesine izin vermeyeceğim. Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Bu her gün 5 insanın ölmesine neden olan bir insanlık krizi” dedi.



Bass, ayrıca gelecek dönemde evsizliğe karşı eyalette birçok üst düzey önlem alınacağını sözlerine ekledi.



Diğer taraftan, Los Angeles’taki evsizliğe ilişkin acil durum önlemleri kapsamında sokaktaki evsizlerin ilk etapta, federal kaynaklar aracılığıyla kiralanan otellere yerleştirileceği aktarıldı.



EVSİZLİK SORUNU PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI

Öte yandan, Los Angeles Evsizlik Servisleri Otoritesİ'nin (LAHSA)son açıkladığı verilere göre, eyalette evsiz sayısı pandemi döneminde yüzde 13 artarak son iki yılda 69 bin 11'e çıktı.

Uzmanlar, bu rakamların Los Angeles'taki evsizlerin daha azını temsil edebileceğini belirterek, söz konusu evsizlerin en az yüzde 70'inin (yaklaşık 48 bin) sokaklarda, geri kalanının ise sığınaklarda yaşadığını aktardı.