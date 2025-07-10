Los Angeles’ta inşaat halindeki tünel çöktü: 31 işçi kurtarıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde endüstriyel bir tünelin çökmesinin ardından mahsur kalan 31 işçinin tamamının kurtarıldığı açıklandı.



Olay, Los Angeles kentinin Wilmington bölgesinde meydana geldi. Los Angeles İtfaiye Departmanı’ndan (LAFD) yapılan açıklamaya göre, çöken tünel yaklaşık 5,5 metre çapındaydı ve belediye atık su yönetimi için inşa ediliyordu.



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, LAFD’nin Wilmington’daki tünelde mahsur kalan tüm işçilerin çıkarıldığını rapor ettiğini aktardı. Kendisinin de mahsur kalan bazı işçilerle konuştuğunu anlatan Bass, olaya hızla müdahale eden ekiplere teşekkür etti.



LAFD’nin açıklamasına göre, çöküntü, tünele olan tek erişim noktasının yaklaşık 10 kilometre güneyinde meydana geldi. Çöküntünün ardından olay yerine 100’ü aşkın personel sevk edildi.