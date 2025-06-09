ABD Başkanı Donald Trump, güvenlik güçlerinin Los Angeles'ta göçmenlerin yaşadığı bölgelere baskın düzenlemesiyle patlak veren eylemlere dair açıklamalarda bulundu.



“İsyan Yasası’nı” devreye sokup sokmayacağı sorulan Trump, yasayı devreye sokma ihtimalinin protestoların boyutuna bağlı olduğunu söyleyerek “Şiddet uygulayan kişilere izin veremeyiz. Eğer ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir tehlike görürsek, güvenlik güçlerimiz çok güçlü şekilde müdahale edecek” açıklamasında bulundu.



Trump ayrıca, “Ülkenin her yerinde asker olacak. Biden dönemindeki gibi bölünmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Protestocularla ilgili açıklamalarına devam eden Trump, “Tükürüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Onlar tükürür, biz karşılık veririz” diyerek eylemcilere yönelik sert müdahalenin devam edeceğini söyledi.



ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız" diye konuştu.

YETKİLİLERE GÖZDAĞI

California’daki yerel yetkililerin, göçmenlerin sınır dışı edilmesini engellemeleri halinde federal suçlamalarla karşılaşabileceğini belirten Trump ayrıca, “Hukuk ve düzenin önünde duran herkes cezai yaptırımlarla karşılaşır” dedi.



DENİZ PİYADELERİ DE GÜNDEMDE

Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth de, “şiddetin devam etmesi” halinde aktif görevdeki deniz piyadelerinin de harekete geçirileceğini söylemişti.