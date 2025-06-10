Los Angeles'taki eylemler: California Valisi, Trump'ı dava ediyor

"OTORİTERLİĞE DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM"



Vali Newsom, diğer eyaletlerin valilerine Donald Trump'ın Los ngeles'ta Ulusal Muhafızları görevlendirmesine karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Newsom, "İmzaladığı yasadışı emir, istediği herhangi bir eyalete orduyu göndermesine olanak tanıyabilir" dedi. Demokrat ya da Cumhuriyetçi tüm valilerin "bu çirkin aşırılığı reddetmesi gerektiğini" belirten Newsom, "Bu, cumhuriyetimizin temellerini tehdit eden otoriterliğe doğru atılmış açık bir adımdır. Buna izin veremeyiz."



Gösteriler, üniformalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin California eyaletinde yaptığı baskınlar sonrası 6 Haziran Cuma günü başlamıştı.



Trump, "çok sıkı asayiş ve düzenin" sağlanması için Los Angeles kentine Ulusal Muhafızların gönderildiğini söylemişti.