Los Angeles'taki eylemler: California Valisi, Trump'ı dava ediyor

California eyaleti Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'taki protestolara karşı Ulusal Muhafızları görevlendiren Başkan Donald Trump'a dava açacağını duyurdu.

Los Angeles'taki eylemler: California Valisi, Trump'ı dava ediyor

ABD'nin kentinde göçmenlere yönelik baskınlarla başlayan protestolar California eyaleti Valisi Gavin Newsom ile Başkan Donald 'ı karşı karşıya getirdi.

California eyaleti valisi ve Los Angeles Belediye Başkanı'nın itirazına rağmen kente konuşlandırılan Ulusal Muhafızlar eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Newsom pazartesi günü yaptığı açıklamada 'a açma niyetini doğruladı ve Ulusal Muhafızlar'ın harekete geçirilmesinin yasa dışı olduğunu savundu.

X'ten paylaşım yapan Newsom, "Donald Trump'ın istediği tam olarak buydu. Yangını körükledi" mesajını verdi.

Los Angeles'taki eylemler: California Valisi, Trump'ı dava ediyor - 1 Los Angeles'ta protesto gösterileri sürüyor. 

"OTORİTERLİĞE DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIM"

Vali Newsom, diğer eyaletlerin valilerine Donald 'ın Los ngeles'ta Ulusal Muhafızları görevlendirmesine karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Newsom, "İmzaladığı yasadışı emir, istediği herhangi bir eyalete orduyu göndermesine olanak tanıyabilir" dedi. Demokrat ya da Cumhuriyetçi tüm valilerin "bu çirkin aşırılığı reddetmesi gerektiğini" belirten Newsom, "Bu, cumhuriyetimizin temellerini tehdit eden otoriterliğe doğru atılmış açık bir adımdır. Buna izin veremeyiz."

Gösteriler, üniformalı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlilerinin California eyaletinde yaptığı baskınlar sonrası 6 Haziran Cuma günü başlamıştı.

, "çok sıkı asayiş ve düzenin" sağlanması için kentine Ulusal Muhafızların gönderildiğini söylemişti.

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