Los Angeles’tan kuraklık için ‘duş sürelerini dört dakika kısaltın’ önerisi

ABD’nin Los Angeles şehrinde yaşanan kuraklık ile mücadele kapsamında şehir sakinlerine duş sürelerini dört dakika kısaltılması tavsiye edildi. Belediye başkanı Eric Garcetti, şehrin sakinleri ve işletmelerinin 1 Haziran'dan itibaren daha katı sulama kısıtlamalarına tabi olacağını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 11.05.2022 - 10:38

Los Angeles’tan kuraklık için ‘duş sürelerini dört dakika kısaltın’ önerisi

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ABD’nin Los Angeles şehrinde iklim krizi ile mücadele kapsamında yaşanan kuraklığın da her geçen gün kötüleşmesiyle yeni önlem planı açıklandı.

Belediye başkanı Eric Garcetti, Los Angeles sakinlerine duş sürelerini dört dakika kısaltmalarını tavsiye etti.

California eyaletinde yaşanan kuraklık nedeniyle alınan önlemler kapsamında şehrin sakinlerinin ve işletmelerinin 1 Haziran'dan itibaren Los Angeles Su ve Elektrik Departmanı'nın daha katı sulama kısıtlamalarına tabi olacağı duyuruldu.

BAHÇE SULAMASINA HAFTADA İKİ GÜN İZİN VERİLECEK

Departmandan yapılan açıklamada, şehir sakinlerinin bahçelerini haftada iki gün sulamalarına izin verileceği belirtildi.

İklim krizi ile mücadele kapsamında duş süreleri ile birlikte diş fırçalama ve tıraş olma sürelerinde muslukların kapatılmasının tasarruf için önemli olduğu vurgulandı.

ÇİM YERİNE DAHA AZ SU İSTEYEN BİTKİ ÖNERİSİ

Belediye Başkanı Garcetti ayrıca, halkın bahçelerindeki çimleri daha az su isteyen bitkilerle değiştirmesinin önemli olduğunu aktardı.

Alınan kararlar, Los Angeles Kent Konseyi tarafından kabul edilirken, 1 Haziran itibarıyla uygulamaya konulacak.

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