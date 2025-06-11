Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Los Angeles'ın Belediye Başkanı Karen Bass, acil durum ilan ettiklerini belirterek, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından protestoların sürdüğü 'ın Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bass yaptığı açıklamada bölgede "yerel acil durum" ilan edildiğini söyledi.

Uygulamanın Los Angeles saati ile akşam 8'den sabah 6'ya kadar süreceğini kaydeden Bass "Yasak birkaç gün sürebilir. Sokağa çıkma yasağı sadece şehir merkezindeki bir milkarelik alan için geçerli (1,6 kilometrekare)" dedi. 

Karen Bass ayrıca, " yönetimini göçmenlere yönelik gözaltılara son vermeye çağırıyorum" diye konuştu.

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