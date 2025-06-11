Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından protestoların sürdüğü Los Angeles'ın Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.



Bass yaptığı açıklamada bölgede "yerel acil durum" ilan edildiğini söyledi.



Uygulamanın Los Angeles saati ile akşam 8'den sabah 6'ya kadar süreceğini kaydeden Bass "Yasak birkaç gün sürebilir. Sokağa çıkma yasağı sadece şehir merkezindeki bir milkarelik alan için geçerli (1,6 kilometrekare)" dedi.



Karen Bass ayrıca, "Trump yönetimini göçmenlere yönelik gözaltılara son vermeye çağırıyorum" diye konuştu.