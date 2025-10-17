Louis Vuitton'un sahibi bir gecede 19 milyar dolar kazandı

Lüks ürün devi LVMH’nin (Louis Vuitton) yönetim kurulu başkanı Bernard Arnault’nun serveti, şirketin güçlü mali sonuçlar açıklamasının ardından bir gecede 19 milyar dolar arttı.



Fortune dergisinin haberine göre, 14-15 Ekim tarihleri arasında Arnault’nun net serveti 173 milyar dolardan 192 milyar dolara yükseldi.



Bu artışla Arnault, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde sekizinci sıradan yedinci sıraya çıktı ve 176 milyar dolar serveti bulunan eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer’ı geride bıraktı.



SERVETİNDE YIL BOYUNCA DALGALANMALAR YAŞANDI



Arnault'nun serveti, 2025 yılı boyunca küresel lüks pazarındaki iniş çıkışlara paralel olarak önemli dalgalanmalar yaşamıştı.



Bloomberg'in aktardığı verilere göre, Arnault’nun net serveti ocak ayında 209 milyar dolar ile zirveye ulaştıktan sonra mart ayından itibaren sert düşüşler gösterdi.



Serveti nisan ayında 148 milyar dolara, haziranda ise 146 milyar dolara kadar geriledi.



Bu oynaklık, tüketicilerin pahalı ürünlerden ziyade seyahat ve eğlenceye yönelmesiyle değişen harcama alışkanlıklarını yansıtıyordu.



ŞİRKETİN PERFORMANSI HİSSELERİ YÜKSELTTİ



Arnault’nun yüzde 48 hissesine sahip olduğu LVMH, yılın başında umut vaat eden bir tablo çizmişti.



Şirket, geçen yıl 98,8 milyar dolar gelir ve 22,9 milyar dolar kâr açıklamıştı.



Bu performans, Asya, ABD ve Avrupa’daki ekonomik ortamın “elverişsiz” olarak tanımlanmasına rağmen elde edildi.



Ancak bu yılın ilk yarısında temel pazarlarda talebin zayıflaması ve gümrük vergilerine ilişkin belirsizliklerin artması lüks sektörünü olumsuz etkiledi.



Arnault’nun servetindeki son yükseliş, LVMH’nin üçüncü çeyrek gelirinin yüzde 1 artarak 21,2 milyar dolar olduğunu duyurmasıyla geldi. Bu, mali yılın başından bu yana kaydedilen ilk büyüme oldu.



Açıklamanın ardından Fransız şirketinin hisseleri yüzde 12 değer kazandı ve bu artış, şirketin 38 yıllık tarihindeki en büyük ikinci günlük yükseliş olarak kayıtlara geçti.



LÜKS TÜKETİM SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA RİSKİ



Bununla birlikte analistlere göre, Arnault’nun servetinin yeniden zirveye ulaşması kolay olmayacak.



McKinsey’in yılın başında yayımladığı araştırma, 2024-2027 döneminde küresel lüks tüketim sektöründeki büyümenin yıllık yüzde 1 ila 3 arasında yavaşlayacağını öngörüyor.



Araştırma, tüketicilerin maddi ürünlerden çok seyahat ve kişisel gelişim gibi tecrübeleri önceliklendirdiğine dikkat çekiyor.



Bain & Company tarafından yapılan ayrı bir çalışma ise geçen yıl lüks markaların yalnızca üçte birinin pozitif büyüme kaydettiğini ortaya koydu.



Şirket, bu değişimi bir “değer denklemine” bağladı. Buna göre tüketiciler, yüksek fiyatlara karşılık ürünlerin el işçiliği, kültürel anlamı veya deneyimsel değeri konusunda giderek daha fazla sorgulayıcı hale geliyor.



TÜKETİCİLER ARTIK "DEĞER DENKLEMİNİ" SORGULUYOR



Raporun yazarlarından Bain’in kıdemli ortağı Claudia D’Arpizio, Fortune dergisine yaptığı açıklamada, büyük markaların “sokak modası, spor ayakkabı ve hatta kozmetik gibi giriş seviyesi ürünlerle” daha genç ve düşük gelirli tüketicileri çekmeye çalıştığını söyledi.



Fakat D’Arpizio, bu stratejinin “aşırıya kaçtığı” uyarısında bulunarak markaların yenilik yerine markalaşmaya fazlaca bel bağladığını ifade etti.



D’Arpizio, logolara ve deneyime yapılan bu aşırı vurgunun yaratıcılığı körelttiğine işaret etti.



