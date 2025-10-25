Louvre, kraliyet mücevherlerini Fransa Merkez Bankası’na taşıdı

Fransa’nın ünlü Louvre Müzesi, geçtiğimiz hafta gündüz vakti dakikalar içinde soyuldu.



Güvenlik zafiyetlerini ortaya koyan olay sonrası müze, en değerli mücevherlerinden bazılarını Fransa Merkez Bankası’na devretti.

Fransız RTL radyosunun haberine göre, Fransız kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden bazı değerli eserler, cuma günü gizli bir polis birimi eşliğinde bankaya taşındı.

Fransa Merkez Bankası, ülkenin altın rezervlerini 27 metre derinlikteki devasa kasasında saklıyor. Kurum, Louvre’un yalnızca 500 metre uzağında, Seine Nehri’nin sağ kıyısında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Soyguncular, 19 Ekim’de Louvre koleksiyonundan tahmini değeri 102 milyon dolar olan sekiz değerli parçayı çaldı.

Müzeye vinçle üst kattaki bir pencereden giren hırsızlar, soygunun ardından motosikletlerle kaçtı.

Olay, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde yaşanan güvenlik açıklarını gündeme getirirken, “ulusal bir utanç” olarak nitelenen hırsızlık ülke genelinde büyük yankı uyandırdı.