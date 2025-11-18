Louvre müzesi önce soyuldu şimdi ise sallanıyor

Dünya'nın en büyük sanat müzesi olan Louvre Müzesi 14-18. yıllar arasında kraliyet ikametgahı işlevini gören Louvre Sarayıydı. Fransız Devrimi'den sonra ise müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Akıllara kazınan piramit bölümü ise 1983 yılında Çinli mimar Leoh Ming Pei tarafından tasarlanmıştı.

Müze yönetimi, 1930'larda tasarlanan yapılarının kötü durumda olması nedeniyle Yunan vazoları ve ofis alanlarına ev sahipliği yapan galeriyi pazartesi günü kapattı. Kısa bir süre önce gerçekleşen soygun güvenlik açıklarını ortaya çıkarmıştı.