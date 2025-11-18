Louvre müzesi önce soyuldu şimdi ise sallanıyor
18.11.2025 10:19
Reuters
Louvre Müzesi yönetimi, bina zayıflığından dolayı çalışma ofislerini taşıdı. Yunan vazoları galerisini ise kapattı.
Dünya'nın en büyük sanat müzesi olan Louvre Müzesi 14-18. yıllar arasında kraliyet ikametgahı işlevini gören Louvre Sarayıydı. Fransız Devrimi'den sonra ise müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Akıllara kazınan piramit bölümü ise 1983 yılında Çinli mimar Leoh Ming Pei tarafından tasarlanmıştı.
Müze yönetimi, 1930'larda tasarlanan yapılarının kötü durumda olması nedeniyle Yunan vazoları ve ofis alanlarına ev sahipliği yapan galeriyi pazartesi günü kapattı. Kısa bir süre önce gerçekleşen soygun güvenlik açıklarını ortaya çıkarmıştı.
Louvre sütunları olarak bilinen Louvre Sarayı'nın en doğu cephesi.
Sully kanadındaki kirişlerde zayıflık olduğu belirtildi. Campana galerisinin kapatılmasına, çalışma ofislerinin başka yere taşınması gerektiği açılandı.
Campana galerisi, geçen ayki soygunda hedef alınan Fransız kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo galerisinin bitişiğinde yer alıyor.
Fransa'nın en büyük işçi ve memur sendikalarından biri olan CFDT sendikasından Valerie Baud, "Çalışan temsilcileri binanın durumu hakkında yıllardır uyarılarda bulunuyordu çünkü bu durum çalışma koşullarını ve ziyaretçileri etkiliyor. Ama durumun bu kadar kötü olduğunu fark etmemiştik. Durumda büyük bir kötüleşme var." dedi.