Kaçmak üzereyken yakalandı: Louvre Müzesi soygununda iki şüpheli gözaltında

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre, Louvre soygunu davasında iki şüpheli dün akşam Fransız polisi tarafından yakalandı.

Şüphelilerin şu anda sorguda olduğu açıklandı.



Yakalananlardan birinin ülkeyi terk etmek üzere olduğu, dün akşam yerel saatle Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi.



Diğer şüphelinin ise Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde yakalandığı bildirildi.

Soygun haberi tüm dünyada yankı uyandırdı ve Fransa’da, birçok kişinin “ulusal bir utanç” olarak nitelendirdiği olay üzerine özeleştiri tartışmaları başladı.



Le Parisien gazetesine göre, tutuklanan iki erkek şüpheli, 30’lu yaşlarında ve Seine-Saint-Denis bölgesi kökenli. Her ikisi de Fransız polisi tarafından daha önce tanınıyordu. Gazeteye göre şüphelilerden biri, Cezayir’e gitmek üzereydi.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de şok bir hırsızlığa sahne olmuştu.

Müzeye sabah saatlerinde girdi. 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak bir pencereyi kırdı ve Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girdi.

Hırsızlar, 9 eser çaldı, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürdü. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Hırsızlar daha sonra motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

88 MİLYON EURO'LUK KAYIP

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.

Fransa'da soyulan Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, Senato'nun Kültür Komisyonu'na verdiği ifadesinde, "Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum" ifadelerini kullanarak, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulundu.



"ENGELLENEBİLİR BİR BAŞARISIZLIK"



Des Cars, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullandı. Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.



Des Cars, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diye konuştu.