Louvre Müzesi soygununda ara rapor. "Hırsızlık bir kaza değil"

Fransa’nın başkenti Paris’te geçen yıl Louvre Müzesi ’nde gerçekleşen yaklaşık 100 milyon dolarlık soyguna ilişkin yürütülen soruşturmada, olayın “sistemsel başarısızlıkların” sonucu olduğu tespit edildi.

70 OTURUMUN ARDINDAN ARA DEĞERLENDİRME

Soruşturmayı yürüten milletvekilleri Alexandre Portier ve Alexis Corbiere, 70 oturumun ardından hazırladıkları ara değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Portier, düzenlenen basın toplantısında “Louvre’daki hırsızlık bir kaza değil. Müzedeki sistemsel zaafları ortaya koyuyor.” dedi.

Kurumun “riskleri inkar ettiğini” savunan Portier, yönetimin “şu anda görevini yerine getiremediğini” belirtti.

İSTİFA TEKLİF EDİLMİŞTİ

Müze yöneticisi Laurence des Cars, 19 Ekim’deki soygunun ardından istifasını sunmuş ancak 2021 yılında kendisini göreve atayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu talebi reddetmişti.

Muhalefet partisi milletvekillerinin başkanlığını yaptığı soruşturma komisyonunun, gelecek hafta müze yönetimi ile Kültür Bakanı Rachida Dati’yi dinlemesi bekleniyor. Aralık ayı başında kurulan komisyonun nihai raporunu mayıs ayı başında açıklaması planlanıyor.

MÜCEVHERLER HALA KAYIP

Fransa Kültür Bakanlığı, soyguna ilişkin ayrıca kendi iç denetimini başlattı. Senato da Fransa’da ve yurt dışında büyük yankı uyandıran soygunla ilgili ayrı oturumlar düzenliyor.

Polis, aralarında iki şüpheli hırsızın da bulunduğu dört kişiyi gözaltında tutuyor. Ancak tahmini değeri 102 milyon dolar olan ve Fransız kraliyet mücevherlerinden oluşan sekiz parça hala bulunamadı.