Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 4 şüpheli daha tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de yapılan soygundan yaklaşık bir ay sonra olayla ilgili 4 kişi daha tutuklandı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, geçen ay Louvre Müzesi'ndeki imparatorluk mücevherlerinin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Savcı Beccuau, Paris'ten oldukları belirtilen 2 erkek ve 2 kadın şüphelinin yaşlarının 31 ile 40 arasında değiştiğini belirtti. Savcılık, 19 Ekim’de başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan hırsızlıkta bu kişilerin hangi rolü üstlendiklerinin ise henüz açıklanmadığını bildirdi.



SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'de şok bir hırsızlığa sahne olmuştu.

Müzeye sabah saatlerinde ulaşan 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak bir pencereyi kırdı ve Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girdi. Hırsızlar 9 eser çaldı, kaçtıkları sırada ise 3'üncü Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürdü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Hırsızlar daha sonra motosikletlerle olay yerinden kaçtı.

88 MİLYON EURO'LUK KAYIP

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerinin, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirtti ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

Dünya'nın en çok ziyaret edilen müzesinde bu derece güvenlik açığının olması tepki çekmişti. Yetkililer, müzenin dış duvarlarını yeterince güvenlik kamerasıyla görüntüleyemediklerini ve hırsızlık olayında balkondan da bir güvenlik açığının meydana geldiğini kabul etmişti.