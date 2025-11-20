Louvre Müzesi'den soygun sonrası güvenlik kamerası kararı

Soygunun ardından Fransız yetkililer, Louvre Müzesi'nin yıl sonuna kadar yakınlardaki kamu yollarına izinsiz girişleri önleyici cihazlar ve araç çarpmalarını önleyici bariyerler dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri alacağını söyledi.

Yeni yapılan açıklamada ise 2026 yılına kadar müzenin dış cephesinin görüntülenmesi için 100 adet harici kamera kurulacağı belirtildi.

Laurence Des Cars ayrıca Ulusal Meclis'teki duruşmada, "Louvre Müzesi arazisi içinde gelişmiş bir polis karakolu" kurulmasıyla Paris polisiyle bağların güçlendirileceğini söyledi.