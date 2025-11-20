Louvre Müzesi'den soygun sonrası güvenlik kamerası kararı
20.11.2025 13:57
Reuters
Fransa'da Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen büyük soygunun ardından güvenlik açığı tartışmaları başlamıştı. Yetkililer 100 adet dış kamera kurulacağını açıkladı.
19 Ekim'de sabah saatlerinde gerçekleşen büyük soygun sonucunda 102 milyon dolar değerindeki mücevher çalınmıştı. Çalınan mücevherler henüz bulunamadı.
Dünya'nın en çok ziyaret edilen müzesinde bu derece güvenlik açığının olması tepki çekmişti.Yetkililer, müzenin dış duvarlarını yeterince güvenlik kamerasıyla görüntüleyemediklerini ve hırsızlık olayında balkondan da bir güvenlik açığının meydana geldiğini kabul etmişti.
Soygunun ardından Fransız yetkililer, Louvre Müzesi'nin yıl sonuna kadar yakınlardaki kamu yollarına izinsiz girişleri önleyici cihazlar ve araç çarpmalarını önleyici bariyerler dahil olmak üzere ek güvenlik önlemleri alacağını söyledi.
Yeni yapılan açıklamada ise 2026 yılına kadar müzenin dış cephesinin görüntülenmesi için 100 adet harici kamera kurulacağı belirtildi.
Laurence Des Cars ayrıca Ulusal Meclis'teki duruşmada, "Louvre Müzesi arazisi içinde gelişmiş bir polis karakolu" kurulmasıyla Paris polisiyle bağların güçlendirileceğini söyledi.