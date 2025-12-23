Louvre Müzesi'nde demir parmaklık dönemi

Louvre Müzesi, ekim ayında gerçekleşen ve Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından Apollo Galerisi’ndeki pencerelere metal parmaklıklar yerleştirdi.

Müze yetkilileri, salı günü yapılan çalışmayla birlikte galerinin yüksek pencerelerinin büyük bir metal ızgarayla güvence altına alındığını açıkladı. Sabah erken saatlerde galerinin balkonunda çalışan işçiler, vinç yardımıyla taşınan büyük parmaklığı pencerelere monte etti.

Louvre’un yardımcı yöneticisi Francis Steinbock, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu, hırsızlığın ardından alınan acil önlemlerden biri.” dedi.

Steinbock, “Yıl sonundan önce bunu yapmayı taahhüt etmiştik." derken, diğer pencerelerin güvenliğinin artırılmasına yönelik görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

PARMAKLIKLAR YILLAR ÖNCE KALDIRILMIŞTI

Louvre Direktörü Laurence des Cars, Apollo Galerisi’ndeki restorasyon çalışmaları sırasında 2003-2004 yıllarında kaldırılan parmaklıkların “Noel’den önce” yeniden takılacağını söylemişti.

Alınan bu önlem, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesinde son aylarda uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerinin son halkası oldu.

TARİHE GEÇEN LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU

Ekim ayında gerçekleşen soygunda, değeri yaklaşık 102 milyon dolar olarak tahmin edilen mücevherlerin çalınmasının ardından Louvre’un güvenlik standartları yoğun biçimde sorgulanmaya başlanmıştı.

Steinbock, müzeye özel bir polis biriminin konuşlandırıldığını ve video gözetim sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik bir projenin de yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca, müze çevresindeki izinsiz giriş önlemlerinin tamamlandığı da geçen hafta duyuruldu.

19 Ekim’deki soygunda hırsızlar, Apollo Galerisi’nin altına uzatılabilir merdivenli bir kamyon park etmiş, pencereden içeri girerek vitrinleri açmıştı. Fransız kraliyet mücevherlerini barındıran vitrinlerden çalınan eserler hala bulunamadı.