Louvre Müzesi’nde güvenlik önlemleri arttırılıyor

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, katıldığı bir programda, başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunla ilgili açıklamalarda bulundu.Dati, soruşturmanın Louvre Müzesi’ne yönelik soygun ve yetkisiz giriş tehlikesinin 20 yıldan uzun süredir küçümsendiğini gösterdiğini belirtti.

Louvre Müzesi’ne yetkisiz girişleri ve araçlı saldırı ihtimallerini engellemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin en geç yıl sonunda yürürlüğe gireceğini bildiren Dati, Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars’a müze konseyini toplama talimatı verdiğini söyledi.

Louvre Müzesi için yeni bir emniyet ve güvenlik birimi oluşturmaları gerektiğini kaydeden Dati, bu sayede müzeye yönelik hırsızlık ve yetkisiz giriş risklerine karşı tutarlı bir strateji geliştirebileceklerini vurguladı.



Müzenin güvenliğinden sorumlu personelin de daha fazla eğitim alacağını kaydeden Dati, eski ve kullanılamaz durumda olan veya eksik ekipmanların yenileneceğini ifade etti.