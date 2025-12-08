Louvre Müzesi'nde soygunun ardından çalışan sorunları büyüyor

Louvre Müzesi'nde Fransız kraliyet mücevherlerinin çalınmasıyla güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmıştı. Soygunla ilgili soruşturmalar sürerken müze yetkilileri ek tedbirler alma kararına vardı.

Soyugunun ardından binanın yapısal anlamda güvenli olmamasından dolayı endişesiyle antik Yunan seramiklerinin bulunduğu bir galeriyi kapatılmıştı. Müzede yaşanan su sızıntısı Mısır Bölümü’ne ait 300 ila 400 arası bilimsel yayın ve dokümantasyon materyaline zarar verdi. Müze yönetimi, kalıcı kayıp bulunmadığını ve eserlerin restore edileceğini açıkladı.

Müze çalışanları yetersiz personel ve aşırı kalabalık nedeniyle iş bırakma eylemi düzenleyecek. Sendika yetkililerinin AFP'ye yaptığı açıklamada 15 Aralık Pazartesi günü başlayacak sürekli grev çağrısında bulunulduğu ve yaklaşık 200 çalışanın katıldığı bir personel toplantısında grev kararının "oybirliğiyle" alındığını aktarıldı.

Sendikalar Kültür Bakanına "Halk artık sanat eserlerine sınırlı erişime sahip ve hareket etmekte zorluk çekiyor. Louvre'u ziyaret etmek gerçek bir engel parkuruna dönüştü." diye bilgi verdi.