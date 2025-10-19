Louvre Müzesi'nde soygun! Hırsızlar mücevherleri çalıp kaçtı

Dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre Müzesi, yaşanan hırsızlık olayının ardından kapatıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki müzeye giren hırsızlar, değerli mücevherleri çaldıktan sonra kaçtı. Polis kaynakları, hırsızların küçük testereyle donanmış bir scooter'la geldiklerini belirtti.

YÜK ASANSÖRÜYLE ÇIKIP PENCEREYİ KIRDILAR

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yerel saatle 09.30 sıralarında üç ya da dört hırsızın bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne girdiğini bildirdi. Nunez, hırsızların bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullandığını söyledi.

Soygunun yaklaşık 7 dakika içinde gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini belirten Bakan Nunez, hırsızların içeri girdikten sonra vitrinlerde sergilenen mücevherleri çaldığını ve motosikletlerle olay yerinden kaçtıklarını aktardı.

Nunez, çalınan eşyaların ticari değerlerinin ötesinde, tarihi ve kültürel olarak hesaplanamaz bir değere sahip olduğunu ifade etti. Çalınan eşyaların kesin listesinin hazırlandığı öğrenildi.

KÜLTÜR BAKANI: PAHA BİÇİLEMEZ MÜCEVHERLER ÇALINDI



Fransa Kültür Bakanı Racgida Dati, soygunun sabah saatlerinde müze açıldığında gerçekleştiğini, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini açıkladı.



Bakan, çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca, soyguncuların müzenin en değerli tarihi koleksiyonlarının sergilendiği Apollon galerisinde, İmparator Napolyon Bonaparte ve eşi İmparatoriçe Josephine'e ait kolye, broş ve taç gibi mücevherleri çaldıklarını bildirdi.

Paris Savcılığı, olayla ilgili olarak "organize hırsızlık ve suç işlemek için kurulmuş suç örgütü" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık açıklamasına göre, soruşturma, kültürel varlıkların yasa dışı kaçakçılığıyla mücadele eden özel bir birim tarafından yürütülüyor.