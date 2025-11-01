Louvre soyguncuları hakim karşısında

Paris’teki Louvre Müzesi’nde geçen ay yaşanan mücevher soygunuyla bağlantılı olarak bu hafta gözaltına alınan şüpheliler, Paris Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

Paris Savcılığı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerin sayısını açıklamadı.

Geçen ay, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesi olan Louvre’a gündüz vakti giren hırsızlar, elektrikli kesici aletlerle yalnızca yedi dakika içinde yaklaşık 102 milyon dolar değerinde mücevher çalmıştı.

BAŞ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Yetkililer, olaydan kısa süre sonra iki zanlının yakalandığını duyurmuş, bu hafta ise aralarında "baş şüpheli"nin de bulunduğu beş kişinin daha gözaltına alındığını açıklamıştı.

Yeni gözaltılar Paris ve çevresinde, özellikle de kuzeydeki Seine-Saint-Denis banliyösünde gerçekleştirildi.

SUÇLAMALARI "KISMEN" KABUL ETTİLER

Savcı Laure Beccuau, çarşamba günü yaptığı açıklamada ilk iki zanlının “suçlamaları kısmen kabul ettiklerini” ve hırsızlık ile suç örgütü üyeliğiyle itham edildiklerini belirtmişti.



Yetkililere göre bu iki kişi, müzeye girerek soygunu gerçekleştiren hırsızlar. Bu kişilerin dışarıda bekleyen iki suç ortağıyla birlikte hareket ettikleri düşünülüyor.