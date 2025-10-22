Louvre soyguncuları kayıplara karıştı: 88 milyon euro'luk kovalamaca

Fransa'da son yılların en cüretkâr sanat soygunlarından biri olarak gösterilen Louvre Müzesi'ndeki hırsızlığın maliyetinin 90 milyon euro'ya yakın olduğu hesaplandı.

Müze başkanı bugün, bir çetenin Fransa'nın taç mücevherlerinin bir kısmını gündüz vakti nasıl çaldığını açıklamak üzere milletvekillerinin karşısına çıkacak.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, müze küratörlerinin zararı 88 milyon euro olarak belirlediğini söyledi.

Fransa'yı ve sanat dünyasını sarsan yedi dakikalık soygundan üç gün sonra, Louvre'un başkanı ve direktörü Laurence des Cars'ın bugün Senato'nun kültür komisyonuna bilgi vermesi bekleniyor.