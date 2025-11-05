Louvre soyguncusu Youtuber çıktı: "Müzenin yerini bilmiyorduk"

19 Ekim’de Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’nde gerçekleşen soygunda Fransa Kraliyet tacına ait sekiz mücevher çalınmış, 88 milyon euro değerindeki hazine iz bırakmadan kaybolmuştu.

Olayın “imkansız bir soygun” olarak görülmesi nedeniyle Fransız polisi geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Bugüne kadar dört kişi “örgütlü hırsızlık ve suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla tutuklandı. Ancak içlerinden biri kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı: 39 yaşındaki Abdoulaye, sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” olarak bilinen eski bir YouTuber.

MOTOSİKLET AKROBASİLERİNDEN SUÇ DÜNYASINA

2000’lerin sonunda YouTube’da motosiklet akrobasi videolarıyla tanınan Doudou Cross Bitume, bir dönem binlerce takipçisi olan popüler bir isimdi. Zamanla içeriklerini motosiklet eğitimi ve vücut geliştirme videolarına çevirdi. Ancak şöhreti, adli sicilindeki uzun listeyi gölgeleyemedi.

Fransız Le Parisien gazetesine göre, Abdoulaye geçmişte uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı.

2014’te bir kuyumcu soygununa karıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası almıştı. Serbest kaldıktan sonra yasa dışı taksi şoförlüğü yaparak geçimini sürdürdü. Hatta bir dönem Centre Pompidou ve Musée Précaire Albinet’de güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

“LOUVRE'UN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

Soruşturmayı yürüten ekipler, zanlının soygundaki rolünü kısmen kabul ettiğini aktarıyor. Doudou Cross Bitume, “bir grup azmettiricinin talimatıyla” hareket ettiğini öne sürdü. Ancak hem onun hem de suç ortağının ifadeleri poliste şaşkınlık yarattı.

Le Parisien’in aktardığına göre zanlılardan biri, “Louvre’un yalnızca cam piramit kısmından ibaret olduğunu” sandığını söyledi. Diğeri ise müzenin pazar günleri kapalı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Polis yetkilileri, bu “saf” beyanların ardında çok daha karmaşık bir örgütlenme olabileceğini düşünüyor. “Yüzyılın soygunu” olarak anılan olayda çalınan mücevherlerin akıbeti ise hala bilinmiyor.

GÜVENLİK SİSTEMİNDE ZAYIF ŞİFRE SKANDALI

Ayrıca Fransız gazetesi Liberation’a göre, müzenin güvenlik sistemlerine erişim şifresi yıllarca “Louvre” olarak kaldı.

Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı’nın (Anssi) 2014’te hazırladığı gizli denetim raporlarına göre, müzenin dijital altyapısı “çok sayıda zafiyet” içeriyor, bazı sistemler ise hala Windows 2000 ve Windows Server 2003 üzerinde çalışıyordu.

Denetçiler, sadece “Louvre” yazarak sisteme erişebildiklerini belirtti. Bu ihmallerin, 88 milyon euroluk kraliyet mücevherlerinin çalındığı hırsızlığı kolaylaştırmış olabileceği düşünülüyor.