Louvre soygunu: Profesyonellerin işi değil

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de yaşanan tarihi soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.

Olaya karıştığı belirlenen dört kişinin tutuklanmasının ardından savcı, 7 dakikada gerçekleşen soygunu profesyonellerin değil "yoksul mahallelerden gelen ortalama suçluların" yaptığını söyledi.



Fransız medyasına konuşan savcı Laure Beccuau soyguncuların Paris'in banliyölerinden geldiğini, tutuklanan dört kişinin yerel suçlara karışmış olduğunu belirtti.



DÖRDÜNCÜ SOYGUNCU ARANIYOR



Soygunla ilgili bu hafta yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Dört kişi tutuklandı, üçü serbest bırakıldı. Tutuklananlardan üçünün soygunu gerçekleştiren kişiler olduğu düşünülüyor.

Dördüncü soyguncu aranırken, çalınan mücevherlerden ise hala haber yok.



Tutuklanan dört kişiden biri, 2010'dan bu yana Fransa'da yaşayan Cezayir vatandaşı 34 yaşındaki Ayed Ghelamallah.

Diğeri ise, Mali kökenli Fransız vatandaşı Niakate Abdoulaye. Son tutuklananlardan biri 11 sabıkası bulunan 37 yaşında bir erkek. Diğeri ise 38 yaşında bir kadın.



Savcı, bu iki soyguncunun sevgili olduğunu ve bir çocuk sahibi olduklarını açıkladı. Erkek şüphelinin, 29 Ekim'de yakalanan iki şüpheliden biriyle 2015'te başka bir soygun daha yaptığı ortaya çıktı.



DNA KALINTILARINDAN ULAŞILDI



Çift, soyguna karıştıkları iddiasını reddetti. Erkeğin DNA'sı, soyguncuların kullandığı kamyonette bulundu. Araçta, kadının DNA’sına da rastlandı. Ancak savcı, kadının DNA'sının başkası ya da başka bir eşya tarafından taşınmış olabileceğini belirtti.

