Louvre soygununda hedef değişmedi. Kayıp mücevherler aranıyor

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, AFP’ye yaptığı açıklamada, Fransız araştırmacıların Ekim ayında Louvre’dan çalınan mücevherleri bulma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Beccuau, gündüz vakti düzenlenen soygunun üzerinden üç ay geçmesine rağmen dosyanın “en öncelikli” soruşturmalar arasında yer aldığını vurguladı.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI, YENİ BULGU YOK

Polisin, 19 Ekim’deki cüretkar soygunu gerçekleştiren dört zanlıyı da yakaladığına inandığını belirten Beccuau, sorgulamalardan şu ana kadar yeni bir ipucu çıkmadığını kaydetti. “Ancak ana hedefimiz değişmedi: Mücevherleri geri almak.” dedi.

APOLLO GALERİSİ'NE MERDİVENLİ BASKIN

Soruşturma dosyasına göre, soyguncular pazar sabahı uzatılabilir merdivenli bir nakliye kamyonunu Fransız kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nin altına park etti.

İki zanlı merdivenle tırmanıp camı kırdı, vitrinleri spiral kesiciyle açtı. Diğer iki kişi ise aşağıda bekledi. Çete daha sonra sekiz dakika içerisinde kaçtı.

BİR TAÇ DÜŞTÜ, SEKİZ PARÇA KAYIP

Kaçış sırasında elmas ve zümrütlerle süslü bir tacın düşürüldüğü belirtilirken, aralarında Napolyon'un ikinci eşi Marie-Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolyenin de bulunduğu sekiz mücevher hala kayıp.

YURT DIŞI İHTİMALİ MASADA

Beccuau, ganimetin yurt dışına çıkarıldığına dair somut bir işaret olmadığını, ancak tüm olasılıkların değerlendirildiğini söyledi.

Dedektiflerin, uluslararası boyutta da dahil olmak üzere sanat dünyasındaki aracı temaslardan yararlandığını ifade etti.

TESLİM OLANA “ETKİN PİŞMANLIK” YOLU

Mücevherleri teslim edecek kişilerin “etkin pişmanlık” kapsamında değerlendirilmesinin, olası bir yargılama sürecinde dikkate alınabileceğini belirten savcı, soruşturmanın uzun sürebileceği mesajını verdi.

BEŞİNCİ ŞÜPHELİ SERBEST

Zanlılardan birinin partneri olan 38 yaşındaki bir kadın da suç ortaklığıyla itham edildi ancak yargılama öncesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soygunun planlı bir “sipariş” olup olmadığı ve arkasındaki isimlere dair henüz bir bulgu bulunmadığı bildirildi.