Louvre soygununu bu dedektif mi çözecek?

Paris’teki Louvre Müzesi’nden 88 milyon euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalındığı soygunun yankıları sürüyor. Polis, özel oluşturulmuş bir birimle suçluların peşine düşerken sosyal medyada bambaşka bir iddia öne çıktı: Fötr şapkalı, yelekli, kravatlı bir Fransız dedektif. FÖTR ŞAPKALI GENÇ DEDEKTİF İDDİASI Sosyal medya platformları X ve TikTok’ta hızla yayılan bir fotoğraf, olay yerinde görülen fötr şapkalı bir genci “dedektif” ilan etti. Yazar ve analist Melissa Chen, söz konusu kareyi, “Gerçek fotoğraf (Yapay zeka değil)! Louvre’daki mücevher soygununu araştıran Fransız dedektif” notuyla paylaştı. Bu paylaşım 3 milyon görüntülemeye ulaştı. İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITIYOR MU? Hayır, fötr şapkalı adam bir dedektif değil. Görseldeki kişi yalnızca iyi giyimli bir Parisli. Aynı bölgede çekilmiş diğer fotoğraflar, olay yerinde birçok meraklı vatandaşın bulunduğunu gösteriyor. Yani “dedektif” figürü, aslında Louvre soygununa dair sosyal medyada üretilen sayısız şakadan sadece biri.





Louvre Müzesi çevresinde çekilen fotoğraflar, birçok meraklı Parislinin olup bitenleri öğrenmek için müzenin etrafında toplandığını gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ



Soygunun ardından TikTok kullanıcıları olayı mizah malzemesine çevirdi.



Bir kullanıcı, “çaldıklarım” temalı bir video çekerek çantasında mücevherleri taşıyormuş gibi davrandı. Video 13 milyon kez izlendi.



Bir diğer video, Pembe Panther müziği eşliğinde, hırsızların olası yürüyüşünü taklit ediyor.



TARİHE GEÇEN LOUVRE SOYGUNU



Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, 19 Ekim Pazar günü gerçekleşen bu cesur soygunla sarsıldı.



Louvre Direktörü Laurence des Cars, yaşananları “korkunç bir başarısızlık” olarak nitelendirdi ve istifasını sundu.



Soygun, Fransa’da sanat eserlerinin güvenliği konusunda hükümete yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi. O günden beri sosyal medyada çeşitli mizah içerikleri gündem oluyor.