Louvre soyulalı bir ay oldu: Kraliyet mücevherleri nerede?

Paris’in simgesi Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleştirilen cüretkar soygunun üzerinden bir ay geçti, ancak elmas, safir ve zümrütlerle bezeli 88 milyon euro değerindeki sekiz parçadan oluşan Fransız kraliyet mücevherleri hala bulunamadı.

Hırsızlıkla bağlantılı dört kişi hakkında resmi soruşturma sürerken, mücevherlerin akıbetine ilişkin görüşler ikiye bölünmüş durumda.

“TAŞLAR ÇOKTAN KESİLİP PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜR”

Sanat eseri kurtarma uzmanı Chris Marinello’ya göre en olası senaryo, değerli taşların çoktan yeniden kesilerek satılmış olması.

“Saygın hiçbir kişi, kuyumcu ya da müzayede evi bu parçalara dokunmaz. Bunlar ‘yakılması’ gereken kadar sıcak parçalar.” diyen Marinello, hırsızların izini silmek için taşları bozarak satmış olabileceğini söylüyor.

Paris’te bir atölyede sarı bir safirin kesildiği görüntüler eşliğinde konuşan taş ustası Guillaume ise antika taşların kökenini doğrulamanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

“PARÇALAMAK DEĞERİNİ DÖRTTE BİRE DÜŞÜRÜR”

Parisli mücevher tasarımcısı François Deprez ise hırsızların taşları kesmesinin ekonomik açıdan akıllıca olmadığını düşünüyor. Ona göre çalınan taşlar, ünlü mücevher evlerinin modern üretimleri kadar istisnai değil ve yeniden kesilmeleri değerlerini dörtte bire düşürebilir.

Her ne kadar kesildikten sonra taşları tanımanın bir yolu olmasa da, Deprez’e göre suç şebekelerinin bu taşları kapalı ve sıkı takip edilen taş piyasasında elden çıkarması neredeyse imkansız.

KIM KARDASHIAN'IN MÜCEVHERLERİNİN SATILDIĞI LİMAN KENTİ

Dünya elmas ticaretinin kalbi olan Belçika’nın liman kenti Antwerp, birçok uzman tarafından hırsızların başvurabileceği bir yeraltı ticaret merkezi olarak görülüyor.

Hem Fransız hem Belçika kolluk kuvvetlerine göre, Fransa’daki suç örgütleri uzun süredir Antwerp’teki bazı kuyumcular için istikrarlı bir “tedarikçi”.

2016’da Paris’te Kim Kardashian’ın soyulduğu olayda, çetenin lideri eriytildiği iddia edilen altın ve elmasları Antwerp’te 25 bin euro'ya sattığını itiraf etmişti.

“BÜYÜK TAŞLAR BİR KOLEKSİYONERE GİTMİŞ OLABİLİR”

Kriminoloji profesörü Alain Bauer, küçük taşların kaybolduğunu, ancak büyük taşların bir koleksiyoner tarafından saklanmış olabileceğini belirtiyor.

Ancak Bauer, Louvre mücevherlerinin bulunmasının da düşük ihtimal olduğunu söylüyor. 1976’da Louvre’dan çalınan X. Charles’a ait elmas kakmalı kılıcın hala bulunamamış olması da bunun en çarpıcı örneği.

“GÜVENLİK ZAYIFTI, BU SOYGUN KAÇINILMAZDI”

Son 10 yılda yüzden fazla müze soygunu yaşandığını hatırlatan Bauer, Louvre’un güvenlik açığıyla birleşince bu soygunun “olması kaçınılmaz” hale geldiğini ifade ediyor.

Fransız yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve mücevherleri bulma umutlarının tamamen tükenmediğini belirtiyor.