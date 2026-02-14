Louvre'da bir skandal daha

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Fransa'daki Louvre müzesiyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. 19 Ekim 2025'teki 4 dakikalık tarihi soygunun ardından önceki gün de ziyaretçileri dolandıran "bilet çetesi"yle gündem olan Louvre'ın bazı bölümleri su sızıntısı nedeniyle kapatıldı.

Olaya dair haber, Fransız basınında yer aldı. Louvre Müzesi'nin 707 numaralı bölümünde gece saatlerinde su sızıntısı yaşandığı belirtildi. Müzenin teknik ekipleri acil durum koduyla harekete geçti. 706, 707 ve 708 numaralı bölümler ziyarete kapatıldı. Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15 ve 16'ncı yüzyıllara ait çok sayıda eser bulunuyor. Bu eserlerden bazılarının hasar gördüğü ifade ediliyor.

Su sızıntısının, kanalizasyon sorunu nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor.

Müzenin antik Mısır dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te de su sızıntısı yaşanmış, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü.

DÖRT DADİKALIK TARİHİ SOYGUN

19 Ekim tarihinde Louvre’daki Galerie d'Apollon soyulmuştu. Şüphelilerin, Seine Nehri yakınındaki balkondan, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik platformla müzeye ulaştığı belirtildi.

İki soyguncu, elektrikli aletlerle pencereyi keserek içeri girdi. Güvenlik görevlilerini tehdit eden şüpheliler, alanın boşaltılmasının ardından iki vitrini kırarak mücevherleri aldı. Savcılara göre, soyguncular müze içinde dört dakikadan az kaldı ve dışarıda bekleyen iki scooter ile kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MÜCEVHERLER KAYIP

Polis, savcılığın soygunu gerçekleştirdiğini öne sürdüğü dört erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak operasyonun arkasındaki asıl planlayıcının henüz tespit edilemediği bildirildi. Tacın yanı sıra çalınan yedi parça mücevher hala bulunamadı.