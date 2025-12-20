Louvre'da güvenlik görevlisiydi saraydan porselen çaldı

Fransa'da Louvre müzesindeki hırsızlıkların ardından tarihi eser hırsızları gündem olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı resmi konutu Elysee Sarayı'ndan, devlet yemekleri ve diğer etkinliklerde kullanılan gümüş sofra takımları çalındı. Tarihi değeri de bulunan yemek takımlarının 15 bin ila 40 bin Euro değeri bulunuyor.

Yetkililer, gümüş eşya sorumlusu Thomas M. ve ortağı Damien G.'nin Salı günü hırsızlık şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Thomas M.'nin kişisel dolabında, aracında ve evinde bakır tencereler, Sevres porselenleri ve Baccarat şampanya kadehleri ​​de dahil olmak üzere yaklaşık 100 eşya bulunduğunu belirtildi.

Fransız basınında şüphelilerden birinin Louvre Müzesi'nde güvenlik görevlisi olduğu yazıldı. Avukatının ise müvekkilinin bu hırsızlığı yapma sebebinin antika eşyalara olan tutkusu olduğunu belirttiği yine basında yer aldı. Şüphelinin mahkeme süreci bitene kadar Louvre Müzesi'ndeki görevine geri dönmesinin yasaklandığı belirtildi.

Çalınan porselenlerden bazıları açık arttırma sitelerinde tespit edilip iade edildi. Bir kısmı ise aranıyor.