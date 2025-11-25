Louvre’daki yüzyılın soygununda son şüpheli de yakalandı

Paris polisinin organize suç birimi, 19 Ekim’de Louvre Müzesi’nden çalınan kraliyet mücevherleri davasında aranan dördüncü kişinin bu sabah gözaltına alındığını açıkladı.

Yaklaşık bir aylık teknik takip ve gizli izleme çalışmalarının ardından, soygun ekibinin son firari üyesi de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Paris Emniyeti’nin adli polis birimine bağlı brigade de répression du banditisme ekipleri, şüpheliyi Paris bölgesinde gözaltına aldı.

Şüpheli, Paris Emniyeti’nin adli polis merkezinde “örgütlü hırsızlık” ve “suç örgütü üyeliği” suçlamalarıyla sorgulanıyor. Zanlının polis kayıtlarına daha önce de girdiği ve dosyada tutuklu bulunan diğer üç şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

88 MİLYON EUROLUK KRALİYET MÜCEVHERİ KAYIP

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 19 Ekim gecesi Louvre’un ünlü Apollon Galerisi’ne düzenlenen soygun dört kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Bir kamyon üzerine monte edilen yükseltilebilir platformla içeri giren iki kişi, kesme aletleriyle Fransa kraliyetine ait değerli mücevherleri çaldı. Aralarında çok sayıda pırlanta ve değerli taş bulunan koleksiyonun maddi değeri yaklaşık 88 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Ekibin diğer iki üyesi dışarıda bekleyerek kaçış hazırlığını yaptı. Olaydan sonra komando grubu Paris çevresinde izini kaybettirdi.

Bugün yakalanan şüpheli, ekibin dördüncü ve son üyesi olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmayı yürüten savcılar, çalınan mücevherleri bulmak ve olası azmettiricileri ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Dosya, Paris Başsavcılığı’na bağlı JIRS (Bölge Arası Özel Suçlar Yargı Birimi) kapsamında iki sorgu hâkimi tarafından yürütülüyor.