LPG'li otomobil alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.



İstanbul’dan hasta ziyareti dönüşü park edilen LPG’li otomobilin, yaklaşık yarım saat sonra motor kısmından alevler yükseldi. Devriyeye çıkan polisin yangını fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, tüp patlamasının önüne geçildi.



Otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.