Lübnan ateşkese rağmen İsrail ateşi altında

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan 'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ve Lübnan resmi ajansı NNA'nın verilerine göre, gün içinde güneyde düzenlenen İsrail saldırılarında Tebnin beldesinde 2, Şakra beldesinde 1, Coya beldesinde 1, Mecdel Zun beldesinde 5 ve Cebşit beldesinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Cibşit beldesinin El-Cebel Mahallesi'nde bir binayı bombaladı. Yıkılan binanın enkazından aynı aileden biri çocuk 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Sivil savunma ekiplerinin gece boyunca enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusu saldırılarına Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin Şema ve Nakura beldelerinde de evleri havaya uçurarak devam etti. Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hanin beldesine sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında da bölgedeki altyapı, binalar ve elektrik şebekelerinde ciddi hasar oluştu.

İSRAİL LÜBNAN'DA ÖNLEM KARARI ALDI

İsrail Meclisinde ordudan temsilcilerin de katılımıyla Hizbullah'ın dron saldırılarına karşı planlanan önlemler görüşüldü. Alınan önlemler arasında "özel dürbünler ve şarapnelli mühimmatlar aracılığıyla İsrail askerlerinin kişisel silahlarını dronları etkisiz hale getirebilecek şekilde artırma" yer aldı.

Ayrıca, Hizbullah'ın helikopterleri tespit etme ve saldırı düzenleme ihtimalini en aza indirmek için yaralıların tahliyesinde Lübnan topraklarında helikopter iniş sürelerinin mümkün olduğunca kısaltılması kararı alındı.