Lübnan Başbakanı Mikati: Orduyu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazırız

İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan'da 21 günlük ateşkes çağrısı yapmıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Kirby, ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin ortak ateşkes çağrısına imza attığını bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçici ateşkes çağrılarını ilk başta reddeerken, daha sonra söylemlerini yumuşattı. Netanyahu, ABD'li yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

LİTANİ NEHRİ'NİN ÖNEMİ

Lübnan toprakları içerisinde bulunan Litani Nehri konusundaki mesele, 11 Ağustos 2006'ya kadar uzanıyor.

Bu tarihte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı oybirliğiyle kabul etmişti.

Karara göre, İsrail'in Lübnan'la sınırını temsil eden Mavi Hat'tın gerisine çekilmesi ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılması, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulması öngörülüyor.



Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.