Lübnan Başbakanı Mikati, Şara ile bir araya geldi: Silahları konuştular

Suriye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başkent Şam'da, Ahmet Şara ile ortak basın toplantısında konuştu.



Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara, "Lübnan'la ilişkilerimiz stratejik ve uzun vadeli olup, sağlam temeller üzerine inşa edilecektir. Başta sınırların kontrolü olmak üzere birçok konuyu ele aldık." dedi.



Şara, önceliklerinin Suriye'deki iç durumu düzenlemek, güvenlik durumunu kontrol altına almak ve silahların devletin kontrolünde olmasını sağlamak olduğunu belirtti.



Ahmed Şara, Lübnan ve Suriye'nin egemenliğine dikkati çekerek, Suriye'nin tüm Lübnanlılara karşı eşit mesafede duracağını ifade etti.



İstişare ve diyalogun önemine değinen Şara, "Lübnan sınırları, kaçakçılık sorunları, Suriye'nin Lübnan bankalarındaki mevduatları gibi öne çıkan sorunları da ele aldık. Bu durumu detaylı bir şekilde inceleyecek uzman komitelerin kurulması konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.



Şara, Suriye'deki iç durum ve güvenliğin ardından Lübnan ve Suriye arasında sınırların öncelikli mesele olduğunu söyledi.



Suriye'deki yeni yönetimin lideri, Joseph Avn'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini Lübnan'daki uzlaşıyı gördükleri için daha önce de desteklediklerini hatırlattı.



Şara, Avn'ın Cumhurbaşkanlığında Lübnan ile Suriye arasında stratejik ilişkilerin kurulacağına inandığını vurguladı.

