Lübnan Başbakanı Mikati'den ateşkes açıklaması: Önümüzdeki günler içinde sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çabalar sürüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail-Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek, "Önümüzdeki saatler ya da günler içinde ateşkes sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mikati, ateşkes konusunda tedbirli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.



⁠⁠İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 822 kişi öldü, 12 bin 937 kişi yaralandı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.



Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.



İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.



Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

