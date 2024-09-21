Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı

İsrail saldırılarını değerlendiren Lübnan Başbakanı Necib Mikati, uluslararası toplumu "dehşet verici katliamlar" karşısında net bir tavır almaya ve sivil teknolojik araçların hedef alınmasını önleyecek uluslararası yasalar çıkarmaya çağırdı.

Lübnan Başbakanı Mikati'den uluslararası topluma İsrail çağrısı

Başbakanı Necib Mikati, 'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Mikati, İsrail'in saldırıları nedeniyle New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

Başbakan, "Şu anda İsrail'in gerçekleştirdiği katliamları ve yürüttüğü çok yönlü savaşları durdurmaktan daha önemli bir öncelik yok" dedi.

Uluslararası toplumu "dehşet verici katliamlar" karşısında net bir tavır almaya ve sivil teknolojik araçların hedef alınmasını önleyecek uluslararası yasalar çıkarmaya çağırdı.

İsrail ordusunun 20 Eylül'de 'un güneyine düzenlediği hava saldırısında üçü çocuk 37 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil ve Ahmet Vehbi'nin bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 76 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

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