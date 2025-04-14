Lübnan başbakanı Şam'da: İkili ilişkilerde yeni bir sayfa hedefleniyor

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Selam'a dışişleri, savunma ve içişleri bakanları da eşlik etti. Bu ziyaret, Şubat ayında Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasından bu yana Şam’a yapılan ilk üst düzey temas oldu.



Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin "karşılıklı saygı, güvenin yeniden tesisi, egemenliğin korunması ve iç işlere müdahale edilmemesi" temelinde iki ülke ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmayı hedeflediği vurgulandı.



Görüşmelerde, sınır güvenliği, kaçakçılığın önlenmesi ile kara ve deniz sınırlarının belirlenmesi gibi konular öne çıktı.

Taraflar ayrıca, Suriye’de Esad rejimi döneminde kaybolan Lübnanlılar ile Lübnan’da tutuklu bulunan Suriyelilerin durumunu da ele aldı. Lübnan, bazı adli soruşturmalar için Suriye'den iş birliği ve bazı şüphelilerin iadesini talep etti.



Suriyeli mültecilerin "güvenli ve onurlu bir şekilde" ülkelerine geri dönüşü konusu da gündeme geldi. Lübnan, ekonomik krizle boğuşurken yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre bu kişilerin yaklaşık 750 bini resmen kayıtlı.

