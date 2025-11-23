Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Iraklı mevkidaşı Reşid ile telefonda görüştü

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Iraklı mevkidaşı Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avn, Reşid'i, Irak'ta 11 Kasım'da "güven ve istikrar" ortamında gerçekleşen genel seçimlerden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca Irak'ta kurulacak yeni hükümete başarılar diledi.