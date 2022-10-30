Lübnan Cumhurbaşkanı: Geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladım

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçici hükümetin "istifa kararnamesini" imzaladığını duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı: Geçici hükümetin istifa kararnamesini imzaladım

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Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 yıllık cumhurbaşkanlık görev süresinin son gününde açıkladığı kararında, Mayıs 2022 seçimlerinden sonra kurulan Necib Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetim "istifa kararnamesini" imzaladığını ifade etti.

Kararı Meclis Başkanı Nebih Berri’ye tebliğ ettiğini belirten Avn, böylece Mikati hükümetinin artık "müstafi" sayılacağını söyledi.

MİŞEL AVN, 22 HAZİRAN’DA MİKATİ’YE HÜKÜMETİ KURMAK GÖREVİ VERMİŞTİ

Öte yandan Başbakan Necib Mikati ise henüz istifa ettiğine dair bir açıklama yapmadı.

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