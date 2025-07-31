Lübnan Cumhurbaşkanı: Hizbullah'ı silahsızlandırmakta kararlıyız

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ı silahsızlandırmak konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Aoun, Washington'un Hizbullah'a silahlarını teslim etmesi için baskılarını artırması nedeniyle Lübnan siyasi partilerinin bu fırsatı değerlendirmesi ve silahlarını bir an önce teslim etmeleri gerektiğini söyledi.



Ordu Gününde konuşan Cumhurbaşkanı, "Beyrut, tüm bölgede Lübnan'ın devlet statüsünü genişletmeyi, Hizbullah dahil tüm silahlı grupların silahlarının alınmasını ve Lübnan ordusuna teslim edilmesini talep ediyor" dedi.



Aoun, Lübnan'daki güvenlik güçleri ve orduyu desteklemek için 10 yıl boyunca yıllık 1 milyar dolar arayacaklarını da sözlerine belirtti.

HİZBULLAH "İSRAİL İÇİN SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ" DEDİ

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, dün yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını söyledi.

Kasım, şu ifadeleri kullandı: "Silahlar şu an önceliğimiz değil, önceliğimiz yeniden imar ve saldırıları durdurmadır."

Kasım, Lübnan tarafından ateşkesin uygulanmasının mümkün olmadığını savunarak, İsrail'in yayılmacılığın ön hazırlığı olarak Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktada kalmayı istediğini ve saldırılarını sürdürdüğünü aktardı.

ABD'NİN ÖNERİSİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez. Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

