Lübnan Cumhurbaşkanı’ndan Hizbullah yorumu: Silahsızlandırma “hassas mesele”

İsrail ordusunun ateşkese karşın Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları aralıklarla devam ederken, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Hizbullah’ın silah bırakması olasılığına dair değerlendirmede bulundu.

Avn, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının “hassas bir mesele” olduğuna işaret ederek böyle bir adımın doğru şartları gerektirdiğini belirtti, meseleyi zorlamanın ülkeyi yıkıma sürükleyebileceği uyarısında bulundu.



“AKSİ TAKDİRDE LÜBNAN’I YIKIMA SÜRÜKLERİZ”



Cumhurbaşkanı Avn, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silah bulundurma hakkının sadece devletle sınırlandırılmasına işaret ederek bunun “içi barışı korumak için temel öneme sahip olan narin, hassas bir mesele olduğunu” ve “düşünmeyi ve sorumlu olmayı” gerektirdiğini belirtti.



Silahlanma konusunda bir devlet tekeli uygulayacaklarını belirten Avn, “Ancak bunun için doğru şartları beklemeliyiz” diyerek “hiç kimsenin zamanlama ya da baskı konusunda kendisiyle konuşmadığını” aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı, “Lübnan’daki her türlü ihtilaflı iç meseleye, yalnızca uzlaştırıcı olan, çatışmacı olmayan bir diyalog ve iletişim yoluyla yaklaşılabilir. Eğer öyle olmazsa Lübnan’ı yıkıma sürükleriz” dedi.



HİZBULLAH’TAN SİLAHSIZLANMAYA “İZİN YOK”



Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, cuma günü yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın “hiç kimsenin silahsızlanmasına izin vermeyeceğini” söylemişti. Hizbullah’ın “savunma stratejisi” konusunda diyaloğa açık olduğunu söyleyen Kasım, bunun İsrail tarafından uygulanan “işgal baskısı altında” olamayacağını belirtmişti.



İSRAİL’DEN ARACA SALDIRI: 1 ÖLÜ, BİR YARALI



Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.



Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriye es-Seyyad beldesinde bir aracı vurduğu belirtildi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.



Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve İHA'larının güneydeki bölgelerde yoğun uçuşlar yaptığını aktardı.



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

