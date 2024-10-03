Lübnan'dan 21 günlük ateşkes açıklaması: Nasrallah öldürülmeden önce kabul etmişti

İsrail’in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Lübnan'da düzenlediği saldırıda öldürmesinin yankıları sürerken, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib’den çarpıcı bir açıklama geldi.

ABD basınına konuşan Buhabib, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Bu süreçte Lübnan’ın Hizbullah yönetimi ile temas kurduğunu belirten Buhabib, ateşkeş teklifine ithafen “O (Nasrallah) kabul etti, o kabul etti” ifadelerini kullandı.

"Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” diyen Buhabib, “Onlar da bize İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun her iki başkan (Joe Biden ve Emmanuel Macron) öncülüğünde yayınlanan bildiriye katıldığını söylediler" şeklinde konuştu.

Ancak Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından sürecin kesintiye uğradığını belirten Buhabib, "Bize Netanyahu'nun bu konuda mutabık olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'ın onayını aldık. Ancak o zamandan bu yana neler olduğunu biliyorsunuz" diye konuştu.