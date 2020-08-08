Lübnan Enerji Bakanlığı: Zuk bölgesindeki elektrik santralinde hidrojen depolanmıyor

Bakanlık açıklamasında Beyrut'taki patlamadan daha büyük bir patlamaya neden olabileceği ileri sürülen Zuk bölgesindeki eski elektrik santralindeki yakıt tankları yakınında büyük miktarda hidrojen bulunduğuna dair sözlerin doğru olmadığını duyurdu.



Açıklamada, elektrik kurumunun özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan Zuk elektrik santralinde kamu güvenliğine en üst düzeyde öncelik gösterdiği vurgulandı.



Ayrıca açıklamada, Lübnan'daki elektrik kurumunda 1983'ten bu yana kullanılan hidrojen sisteminin değiştirildiği, üretimde yüklü miktarda hidrojen depolanmaya ihtiyaç duymayan bir sistem kullanıldığı aktarıldı.



Lübnan'da milletvekili Şamil Rukuz, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Zuk bölgesindeki santralde yüksek miktarlarda hidrojen maddesinin depolandığını ve çevresinde yakıt tanklarının olduğunu Beyrut patlamasından daha büyük bir felaketin muhtemel olduğunu ortaya atmıştı.

PATLAMANIN ARDINDAN BEYRUT