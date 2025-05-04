Lübnan: Hamas, İsrail'e atılan roketlerin şüphelisini teslim etti

Lübnan ordusu, 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili şüpheli bir kişinin Hamas tarafından kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, hükümetin ve Yüksek Savunma Konseyi'nin ülkenin ulusal güven ve istikrarını sarsmaya yönelik eylemlere izin verilmemesi uyarısına dikkat çekildi.



Ülke egemenliğini ihlal edecek muhtemel eylemlerin önüne geçilmesi yönünde önlemlerin artırıldığına işaret edilen açıklamada, ordu yöneticilerinin yaptığı yoğun temaslar sonucu Hamas'ın bir zanlıyı kendilerine teslim ettiği belirtildi.

"MÜLTECİ KAMPININ GİRİŞİNDE TESLİM ALINDI"



Söz konusu kişinin güneydeki Sayda kentindeki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'nın girişinde teslim alındığı aktarılan açıklamada, Filistinlinin 22-28 Mart'ta güneyden İsrail'e atılan roketlerin şüphelisi olduğu ifade edildi. Açıklamada, teslim edilen kişiyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

HÜKÜMET, FİLİSTİNLİ GRUPLARA ÇAĞRI YAPMIŞTI



Lübnan hükümeti, Hamas veya diğer Filistinli gruplara, "Lübnan'ın ulusal güven ve istikrarını sarsmamaları" uyarısı yapmıştı.



Lübnan ordusu birkaç gün önce de 22-28 Mart tarihlerinde ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili Lübnanlı ve Filistinli bazı kişileri gözaltına aldığını açıklamıştı.



İsrail, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine iki gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.



Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.



İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.