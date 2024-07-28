Lübnan Havayolları yarın sabaha kadar bazı uçuşları erteledi

Lübnan'ın Ortadoğu Havayolları, bu geceden yarın sabaha kadar bazı uçuşların dönüşünü ertelediğini duyurdu. İsrail, Golan saldırısının ardından Lübnan'daki Hizbullah'a karşı hızlı bir misilleme yapılacağını açıklamıştı.

Lübnan Havayolları yarın sabaha kadar bazı uçuşları erteledi

'ın Ortadoğu Havayolları (MEA) bugün yaptığı açıklamada, bu geceden yarın sabaha kadar bazı uçuşların dönüşünü ertelediğini  duyurdu.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun bir füze saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından , Lübnan'daki Hizbullah milislerine karşı hızlı bir misilleme sözü verdi.

Ancak Hizbullah saldırının sorumluluğunu reddetti.

Lübnan medyasından bugün yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen Mecdel Şems saldırısından bir gün sonra İsrail ordusu, güneydeki Abbasiye, Tairdaba ve Tura'nın dış mahallelerindeki açık alanları vurdu.

Daha sonra yapılan açıklamada da yine güneydeki Kfar Kila kasabasına iki füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail ordusu, saldırılara ait videoları paylaştı.

Saldırılar devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hizbullah'ın Mecdel Şems saldırısı için "bedel ödemesini" sağlayacaklarını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hizbullah'ın, Golan Tepeleri'nde 12 gencin ölümüne yol açan roket saldırısıyla “tüm kırmızı çizgileri aştığını” belirtti.

İsrail, Golan saldırısına yanıt olarak Lübnan'ın güneyini vuruyor: "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail, Golan saldırısına yanıt olarak Lübnan'ın güneyini vuruyor: "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

DÜNYA HABERLERİ

Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rus güçleri Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu, Paris'te yuhalandı

Tecavüzden hüküm giymiş Hollandalı plaj voleybolcusu, Paris'te yuhalandı

İsrail güçleri Han Yunus'u havadan vurdu: Biri çocuk sekiz Filistinli öldü

İsrail güçleri Han Yunus'u havadan vurdu: Biri çocuk sekiz Filistinli öldü

ABD'den dönen Netanyahu, Golan saldırısına yanıt için harekete geçti

ABD'den dönen Netanyahu, Golan saldırısına yanıt için harekete geçti

Yedi Filistinli tutuklu, ağır gözaltı koşulları nedeniyle intihar girişiminde bulundu

Yedi Filistinli tutuklu, ağır gözaltı koşulları nedeniyle intihar girişiminde bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...