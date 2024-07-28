Lübnan Havayolları yarın sabaha kadar bazı uçuşları erteledi

Lübnan'ın Ortadoğu Havayolları (MEA) bugün yaptığı açıklamada, bu geceden yarın sabaha kadar bazı uçuşların dönüşünü ertelediğini duyurdu.



İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun bir füze saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail, Lübnan'daki Hizbullah milislerine karşı hızlı bir misilleme sözü verdi.

Ancak Hizbullah saldırının sorumluluğunu reddetti.

Lübnan medyasından bugün yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen Mecdel Şems saldırısından bir gün sonra İsrail ordusu, güneydeki Abbasiye, Tairdaba ve Tura'nın dış mahallelerindeki açık alanları vurdu.



Daha sonra yapılan açıklamada da yine güneydeki Kfar Kila kasabasına iki füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi.



İsrail ordusu, saldırılara ait videoları paylaştı.



Saldırılar devam ederken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hizbullah'ın Mecdel Şems saldırısı için "bedel ödemesini" sağlayacaklarını söyledi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı da Hizbullah'ın, Golan Tepeleri'nde 12 gencin ölümüne yol açan roket saldırısıyla “tüm kırmızı çizgileri aştığını” belirtti.